AK Parti'den Terörsüz Türkiye İçin Yeni Program Başlatıldı

AK Parti, Terörsüz Türkiye sürecini 80 ilde halka anlatacak yeni bir program başlatıyor. Toplumun tüm kesimleriyle buluşmalar planlanıyor.

Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 08:13, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 08:14
AK Parti'den Terörsüz Türkiye İçin Yeni Program Başlatıldı

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci toplantısını bugün saat 14.00'te gerçekleştirecek. Toplantı öncesinde, İYİ Parti için ayrılan üç üyeliğin doldurulması ve komisyonun 51 üyeye tamamlanması önerisi gündeme geldi. Bu öneri kapsamında, boş kalan kontenjanın AK Parti, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırılması planlanıyor. Komisyonun bugünkü toplantısında önemli isimler yer alacak.

Komisyon Toplantısında Kimler Bilgilendirme Yapacak?

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
  • Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
  • Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın

Bu isimler, sürece ilişkin komisyon üyelerine detaylı bilgilendirme yapacak.

51 Üye Formülü ve Yeni Program

CHP ve DEM Parti, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a, İYİ Parti için ayrılan üç üyelik kontenjanın doldurulmasını önerdi. Böylece komisyonun toplam üye sayısı 51'e ulaşacak. Ayrıca, AK Parti de sürece ilişkin yeni bir program başlatıyor.

AK Parti'den Yeni Program

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Terörsüz Türkiye sürecinin 80 ilde halka anlatılacağını belirtti. Büyükgümüş, "Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında toplumun tüm kesimleri ile bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

