Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 03:05, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 03:06
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 01.30'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15.67 kilometre derinliğinde meydana gelen depremi bazı çevre iller de hissederken, ilk belirlemelere göre sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.