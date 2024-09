Kadıköy'de hayvan katliamı: Köpek ve kedileri zehirlediler

Olay, İstanbul'un Kadıköy ilçesi, Fenerbahçe Mahallesi, İtri Dede, Rüştiye ve Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, sokakta yaşayan kediler zehirli sosis ve tavuk gibi yiyecekler ile zehirlendi. Her gün düzenli olarak sokak kedilerini besleyen vatandaşlar zehirlenen kedilerin yerde yattığını ve bazı kedilerin de zehirlenmeye bağlı olarak yerde çırpındığını görünce kedileri veterinerlere götürdü. Bu zehirlenme olayının sadece bir mahallede olmadığını anlayan ve 15 taneden fazla kedinin zehirlendiğini öğrenen vatandaşlar durumu belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından sokaklar temizlendi ve zehirlenen kediler veterinerlere götürüldü. Yapılan toplu kedi katliamı nedeniyle mahallede yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"15'ten fazla kedi zehirlendi, organize işe benziyor"

Konuyu öğrenerek olayın yaşandığı mahalleye gelen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Bu gece sabaha karşı saat 2 ila 4 arasında mahallelerimizden ciddi derecede şikayet gelmeye başladı. Sokak hayvanlarının zehirlendiğiyle ilgili. Şu anda bulunduğumuz sokakta da ve bir iki çevre sokakta da kedi ve köpeklerimizin beslendiği mama kaplarına tahminimizce zehirli mama koyarak birçok hayvanımızın hayatına mal oldular. Yaklaşık şu ana kadar bize gelen 15'ten fazla kedimiz var. Bir tane de sahipli köpeğimiz var. 12 civarında da şu anda kedimiz şu anda tedavi altında. Bu organize bir iş olabilir. Emniyetle görüşüyoruz. Tarım İl Müdürlüğü ile görüşüyoruz. Buradaki bütün kaldırımları yıkadık. Bütün mama kaplarını kaldırdık. Şimdi gönüllerimizle ve hayvan severlerle görüşüp onların belirlediği noktalara mamaları biz temin edeceğiz. Onların dışında hiçbir yerde hayvanların beslenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

"Kadıköy'de her canlının yaşama hakkı var"

Başkan Mesut Kösedağı, "Biz bugünü yaşadık. Biz bugün tedbir alıyoruz. Çok üzüntülüyüz ama temel hedefimiz bu olayın bir an önce aydınlatılıp aynı süreci bir daha yaşamak istemiyoruz. Bu işin faili kimse, kimlerse bu organize midir, bireysel midir bilmiyorum ama burada bir zehirleme vakasının olduğu aşikar. Biz Kadıköy halkı olarak bu failin bir an önce belirlenip hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Çünkü Kadıköy'de her canlının yaşam için eşit hakkı vardır. Kadıköy'de her canlının yaşam hakkı vardır. Bunu en iyi Kadıköylüler bilir. Biz de burada Kadıköylülerin sesi olarak, Kadıköy Belediyesi olarak bu sürece saygı duyarak onlarla beraber işin içinde sokak hayvanlarımızı ciddi derecede önemsiyoruz" diye konuştu.