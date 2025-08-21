Tokat'ta Hastane Kantininde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Tokat'ta bir hastanenin kantininde yaşanan silahlı saldırı, kısa sürede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonuçlandı. Zeki A. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Elif A. ve Irak uyruklu kadın arkadaşı Maryam F. A. ile kantinde karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zeki A., yanında getirdiği silahla iki kadına ateş etti. Yaralanan kadınlar, olayın hemen ardından hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı ancak kısa sürede polis ekipleri tarafından hastane yakınındaki kanal kenarında yakalandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İnceleme Başlatıldı

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi sayesinde şüpheli kısa sürede yakalanırken, hastanede güvenlik önlemleri artırıldı.