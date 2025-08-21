AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
20 ilde siber suçlara operasyon: 23 tutuklama

20 il merkezli "çevrimiçi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 55 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 23'ü tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

20 ilde siber suçlara operasyon: 23 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın, Bitlis, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Nevşehir, Hatay, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Van'da "çevrimiçi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Şüphelilerle ilgili, "araç kiralama/kapora bedeli ve ev eşyası" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi ve bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

"Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır"

Operasyonlarda yakanan 55 şüpheliden 23'ü tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyon sonucu; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimizi ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin, biz gereğini yapalım."

