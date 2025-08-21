Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor. Yangına, 7 helikopter, 6 uçak, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 100'ün üzerinde orman işçisi ve çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 16:45, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 16:47
Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 6 uçak, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 100'ün üzerinde orman işçisi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek müdahale ediliyor.
Yangını havadan ve karadan kontrol altına almaya çalışan ekipler, alevlerin yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için de yoğun çaba harcıyor.