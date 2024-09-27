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Bakan Tekin: Eğitim yöntemimizi değiştirmemiz lazım

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarımıza bilgi yüklemenin gereği yok. Çocuklar istediği bilgiye, istediği şekilde ulaşabiliyorlar. Eğitim yöntemini değiştirmeniz lazım. Bilgi yüklemek yerine bilgiyi kullanmaya yönelik, beceriye dönük eğitim sisteminizi revize etmeniz gerekiyor" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 16:14, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 16:26
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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman Havalimanı'nda Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti milletvekilleri Resul Kurt, Hüseyin Özhan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ve yerel yöneticiler tarafından karşılandı. Bakan Tekin ilk olarak Adıyaman Valiliği'nin ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Burada bir süre Vali Varol'dan kentteki eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Tekin, daha sonra bir otelde düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' etkinliğine katıldı.

'TOPLUMSAL İHTİYAÇLARI YENİDEN TESPİT ETMEK GEREKİYOR'

Burada etkinliğe katılanlara hitap eden Bakan Tekin, AK Parti iktidarının icraatlar ve yenilikler yaptığını belirterek, "Bu yenilikten sonra toplumsal ihtiyaçlar değişmiş olabilir. Bu toplumsal ihtiyaçları yeniden tespit edip, onlara yönelik yeni çözüm önerileri üretmek gerekiyor. Yeniden milletle, en ücradaki vatandaşımızla da istişare ortamı oluşturup, bu istişare neticesinde de yeni politikaları hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla 'Şehir Buluşmaları' çok önemli. Bu buluşmaları bir anlamda teorik olarak doğrudan demokrasinin yeniden mümkün hale gelebildiğini bir göstergesi olarak kabul ediyorum" diye konuştu.

'420 DERSLİK DAHA FAZLA OLACAK'

Depremin etkilediği 11 ilde derslik sayısını yüzde 10 oranında arttırmayı hedeflediklerini anlatan Bakan Tekin, "Sadece Adıyaman'da değil, 11 ilimizin tamamında. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı, 6 Şubat günü öncesinde her bir ilimizde, o ilin derslik sayısını yüzde 10 oranında artırılması oldu. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu doğrultuda çalıştık. Adıyaman'da da yapmayı planladığımız, ihale programına aldıklarımız, ihalesi yapılanlar, yapımı tamamlananlarla beraber bunların tamamı önümüzdeki eylül ayında bitmiş olacak. Çünkü rezerv alanlar dahil planladığımız, bütün gördüğümüz bitiş tarihi önümüzdeki eğitim-öğretim yılı başladığında Adıyaman'da, 6 Şubat'tan önceki derslik sayısının yüzde 10 üstüne çıkmış olacağız. Adıyaman'da bunun karşılığı yaklaşık 420 derslik civarında fazlalığımız olacak. Eski dersliklerimizden 420 derslik daha fazla olacak" dedi.

'ŞU ANDA BİZİM OKULLARIMIZ BİRİNCİ SINIF SARAY GİBİ'

Bakan Tekin, "AK Parti öncesindeki eğitim ve öğretim ortamlarıyla ilgili bizim her ortamda paylaştığımız rakamlar, pek zihinlerde yer edici olmuyor. Ama daha AK Parti iktidara gelmeden önce dönemin başbakanlığı 'Cumhuriyetin 100. Yılında Mektuplar' diye bir proje başlatıyor. Bu proje yapıldığında AK Parti iktidar değil. Ve toplumun her tarafından hem mesleki anlamda hem de bölge anlamında Cumhuriyetin 100'üncü yılında ilgili kişilere ulaştırmak üzere mektuplar yazılıyor. 29 Ekim 2023 tarihinde mektuplar, PTT tarafından bize ulaştırıldı. Şimdi orada o zaman çalışan öğretmen arkadaşlarımızın, o zaman öğrenci olan arkadaşlarımızın, bakanlık bürokratlarının yazdıkları mektupları okuduk. Söyledikleri şeyler aslında bizim size rakamlarla anlattıklarımızı çok daha net şekilde ortaya koyuyorlar. Siz de şimdi karşılaştırın, size birkaç örnek vereyim. Mesela bir il merkezimizde bir öğretmenimiz, 'İnşallah 2023 yılında 40 kişilik sınıflarda ders anlatabilirim' diye yazmış. Çünkü öğretmenimiz 76 kişilik sınıfta ders anlatıyor. 40 kişilik sınıfta ders anlatmayı hayal olarak kabul ediyor. Şu an Türkiye'de derslik başına öğrenci sayısı 22. Başka bir örnek daha yine bir öğretmen 'İnşallah Cumhuriyetin 100. Yılında çocuklarımız terlediklerinde, tuvalete gitmek istediklerinde, okulun içinde tuvaletin olduğu bir okulda eğitim yaparım' diye yazmış. Bu ne kadar vahim bir durum. Şu anda bizim okullarımız birinci sınıf saray gibi" diye konuştu.

'EĞİTİM YÖNTEMİNİ DEĞİŞTİRMENİZ LAZIM'

Çocuklara verilen eğitimin de güncellemesi gerektiğini söyleyen Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Bu yıl itibarıyla hazırlıklarını yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğümüz başka bir süreci başlattık. O da şu, okullarımızda çocuklarımıza verdiğimiz eğitimi güncellemenin vakti geldi dedik. Müfredat programlarımızı güncelliyoruz. Çocuklarımız dünyanın diğer ucundaki çocuklar hangi eğitimi alıyorlarsa onu alsınlar, hangi yöntemi izliyorlarsa onu izlesinler. Ne demek istiyorum; uluslararası raporlarda da bizim eğitim sistemine eleştiriler var. Deniliyor ki sizin eğitim sisteminiz çocuklara sadece bilgi yüklemek üzere odaklanmış artık dünyada böyle bir şey kalmadı. Çocuklarımıza bilgi yüklemenin gereği yok. Çocuklar istediği bilgiye, istediği şekilde ulaşabiliyorlar. Eğitim yöntemini değiştirmeniz lazım. Bilgi yüklemek yerine bilgiyi kullanmaya yönelik, beceriye dönük eğitim sisteminizi revize etmeniz gerekiyor."

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