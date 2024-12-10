Kök Hücre nakli Lösemi ile mücadelede önemli rol oynuyor

Etimesgut Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 10 Aralık Erişkin Lösemi Hastalıkları günü için BİSENDER tarafından Kent Konseyi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, BİSENDER Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Kuzucu, Memorial Bahçelievler Hastanesi Erişkin Hematoloji ve Kemik İliği Nakil Merkezi'nden Prof. Dr. Emre Tekgündüz, Türk Kök Veri Tabanından Nakil olan hasta Reyhan Erdoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erişkin lösemi hastalıklarına dikkat çekmek ve kök hücre naklinin önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, gönüllü bağışçılarının vazgeçmesinin hastalar üzerindeki olumsuz etkileri ele alındı. Lösemi tedavisinin başarı oranlarındaki artışa rağmen, farkındalık oluşturulmasının gerektiği vurgulandı.

'Kök Hücre Nakli yapmak isteyenlerin yüzde 18 vazgeçiyor'

Lösemi, genellikle çocukluk çağı kanserleri arasında anılsa da, erişkinlerde de yaygınlaşan bir hastalıktır. Bu nedenle, erişkin lösemisi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği (BİSENDER), 10 Aralık Erişkin Lösemi Hastalıkları Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte, erişkin lösemisi hakkında farkındalık yaratmaya ve kök hücre bağışı konusunda bilinci artırmaya yönelik önemli mesajlar verdi. Etkinlikte, hem tedavi olanaklarının arttığı hem de kök hücre bağışının daha fazla kişiye ulaşmasının sağlanması gerektiği vurgulandı.

BİSENDER Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Kuzucu, lösemi tedavisi sırasında karşılaşılan zorluklara dikkat çekerek, dernek olarak verdikleri desteği, sadece hastaların tedavi süreçlerine yönelik değil, aynı zamanda moral ve bilinçlendirme çalışmalarına da verdiklerini ifade etti. Kuzucu, oğlunun ölümünden sonra başlattığı bu farkındalık çalışmalarıyla, lösemi hastalarına umut olmaya devam ettiğini belirtti. Dernek, hasta desteklerinin yanı sıra, toplumda kan ve kök hücre bağışının önemini vurgulamaya çalışıyor.

'Tedavi süreçleri artık daha erişilebilir'

Prof. Dr. Emre Tekgündüz, Memorial Bahçelievler Hastanesi Erişkin Hematoloji ve Kemik İliği Nakil Merkezi'nden, lösemi tedavisinin artık çok daha başarılı hale geldiğini belirtti. Tekgündüz, özellikle erken teşhis ve uygun tedavi seçenekleriyle erişkinlerde lösemi tedavisinin büyük oranda mümkün olduğunu, ancak her hastanın aynı şekilde iyileşmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Tekgündüz, kemoterapi ilaçlarının günümüzde ağız yoluyla alınabilir hale geldiğini belirterek, tedavi sürecinin daha erişilebilir ve rahat hale geldiğini söyledi.

'Son anda vazgeçenler bizi duygusal olarak çok yıpratıyor'

Etkinlikte ayrıca, kök hücre nakli için gönüllü verici olma konusunda yaşanan zorluklar da masaya yatırıldı. Reyhan Erdoğan, Türk Kök Veri Tabanından nakil olan bir hasta, kendisinin ilk uyumlu vericisini bulduğu ancak vericinin son anda vazgeçmesiyle yaşadığı duygusal zorlukları paylaştı. Erdoğan, bu durumun hastalığını öğrendiği an kadar derin bir etki yarattığını ve psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

'Kök hücre nakli eskiye oranla artık çok daha basit'

Prof. Dr. Tekgündüz, kök hücre bağışı konusunda gönüllülerin vazgeçmesinin psikolojik etkilerinin büyük olduğunu söyledi. Türkiye'de, gönüllü vericilerin nakil aşamasında vazgeçme oranının %18'lere kadar çıktığını belirten Tekgündüz, bunun gönüllülerin çoğu zaman sürecin zorluklarını ve tedavi yöntemlerini tam olarak anlamamalarından kaynaklandığını vurguladı. Ancak günümüzde, kök hücre nakli için yapılan işlemler eskisine oranla çok daha basit ve riskten uzak hale geldi. Vericiye yapılan 4 doz aşı, kan verme işlemiyle gönüllü vericiden alınan kök hücrelerin, cihazlarla toplanıp hastaya nakil edilmesi süreciyle gerçekleştiriliyor.

'Dernek olarak farkındalık oluşturmak istiyoruz'

Çiğdem Kuzucu, dernek olarak, yalnızca hastaların tedavi süreçlerinde değil, aynı zamanda onların psikolojik ihtiyaçlarını da karşılamaya çalıştıklarını, moral verici etkinlikler düzenlediklerini ve lösemi konusunda halkı bilinçlendirmek adına önemli projeler yürüttüklerini ifade etti. Bu çabaların bir parçası olarak, 100'ün üzerinde kütüphane açtıklarını ve özellikle lösemiden kaybettiği oğlu Erdi Berkay'ın anısını yaşatmak amacıyla bu projeleri geliştirdiğini söyledi.