Ankara'da 5 Mart Çarşamba İftar ve Sahur Vakitleri

2025 Ramazan ayı için imsakiye açıklandı. Böylece Türkiye'deki tüm illerde iftar, sahur ve teravih namazı saatleri belli olmuş oldu. Google ve benzeri arama motorlarında Ankaralı vatandaşlar "Ankara İmsakiye", "5 Mart Çarşamba Ankara iftar saati", "5 Mart Çarşamba günü Ankara sahur vakti ne zaman?", "5 Mart Çarşamba Ankara teravih namazı saat kaçta?" gibi aramalar yapıyor. İşte yanıtları...

5 Mart Çarşamba Ankara'da İftar Saati

5 Mart 2025 Çarşamba günü Ankara'da iftar vakti, saat 18:51'de okunacak akşam ezanı ile başlayacak.

5 Mart Çarşamba Ankara'da Sahur Saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, Ankara'da sahur vakti 5 Mart 2025 Çarşamba günü saat 05:47'de sona erecek.

5 Mart Çarşamba Ankara'da Teravih Saati

Teravih namazı, 5 Mart Çarşamba akşamı saat 20:09 kılınacak. Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazları, Ramazan ayı süresince cemaatle birlikte eda edilecek.