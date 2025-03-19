İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturmanın detayları

İstanbul'da yaşanan son gelişmeler, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla dikkat çekiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, CHP'deki "para sayma" görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tanıkların ifadeleri doğrultusunda yeni bir süreç başlatıldığı belirtildi. Tanıklar, "İBB Başkanı İmamoğlu ile birçok kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları" ve "suçtan elde ettikleri parayı akladıkları" gibi iddialarda bulundu. Bu iddialar üzerine İmamoğlu'nun suç örgütü elebaşı olduğu öne sürüldü ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan kişileri İBB'nin önemli mevkilerine yerleştirdiği iddia edildi. Açıklamada, suç örgütünün devamını sağlamak amacıyla birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler yapıldığı ve bu kapsamda "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği belirtildi.

İBB Başkanı İmamoğlu'na Yönelik İkinci Soruşturma

Başsavcılık tarafından yapılan daha sonraki bir açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiği duyuruldu. Emniyet güçleri, İstanbul genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek İmamoğlu ve diğer şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. İmamoğlu ve diğer 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma Kapsamında Gözaltı Kararı Verilen İsimler





Ekrem İmamoğlu

Murat Ongun

Murat Çalık

Tuncay Yılmaz

Fatih Keleş

Emrah Bağdatlı

Mustafa Nihat Sütlaş

Murat Kapki

Orçun Muhittin Yılmaz

Hüseyin Köksal

Adem Soytekin

Ali Nuhoğlu

Ertan Yıldız

Ali Gül

Zafer Gül

Serdal Taşkın

Barış Kılıç

Servet Yıldırım

Mehmet Erdoğan

Güldem Işık

Ceyda Kıryak

Kadir Öztürk

Ömür Yılmaz

Merthan Açıl

Tolga Özgen

Erhan Uslu

Hakan Atınç Dayıgil

Murat Kanbur

Emre Serkan Bayraktar

Vahit Doğan

Fatoş Ayık

Hüseyin Ekrem Fidan

Seda Hoşel Kiraz

Sergen Kurt

Yusuf Yüce

Ercan Saatçi

Mehmet Muhittin Palazoğlu

Furkan Remzi Ceylan

Süleyman Atik

Hakan Karanis

Elif Güven

Nihat Uçan

Birsen Şahin

Canan Mümüklü

Can Akın Çağlar

Cemal Ufuk Karakaya

Buğra Gökçe

Kağan Sürmegöz

Bayram Taşkın

Ebru Yılmazlar

Gürkan Akgün

Murat Abbas

Doğan Hamit Doğruer

Halit Burak Atalan

Bilal Önver

İlker Durademir

İpek Elif Atayman

İlknur Taşdelen

Burak Arslan

Samih Asan

Emrah Öksüz

Onur Buğra Subaşı

Eyüp Subaşı

Gülşah Subaşı

Ahmet Köksal

Serhat Kapki

Yusuf İlbak

Ali İlbak

Murat İlbak

Mustafa İlbak

Umut Şenol

Mete Sarısaltun

Edip Cenk Ünalerzen

İrfan Karakaş

İnan Boztaş

Ahmet Taha Bilgin

Kamil Timur Delibaş

Alican Aydın ve diğerleri.





Zanlıların Emniyetteki İşlemleri Başladı

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 87'e yükselmiş durumda. Ekipler, hala yakalanamamış olan 19 şüpheliyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltına alınan kişilerin sağlık kontrolleri, İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında uzmanlar tarafından gerçekleştirilirken, bazıları çevre hastanelerde kontrol edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, muayenelerin emniyet içerisinde yapıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Zanlıların emniyetteki işlemleri ise sürüyor.