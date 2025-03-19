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İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturmanın detayları

Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki şüpheliler, terör ve örgütlü suçlar soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İşte olayın detayları ve gelişmeler.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 19:57, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 21:50
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İstanbul'da yaşanan son gelişmeler, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla dikkat çekiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, CHP'deki "para sayma" görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tanıkların ifadeleri doğrultusunda yeni bir süreç başlatıldığı belirtildi. Tanıklar, "İBB Başkanı İmamoğlu ile birçok kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları" ve "suçtan elde ettikleri parayı akladıkları" gibi iddialarda bulundu. Bu iddialar üzerine İmamoğlu'nun suç örgütü elebaşı olduğu öne sürüldü ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan kişileri İBB'nin önemli mevkilerine yerleştirdiği iddia edildi. Açıklamada, suç örgütünün devamını sağlamak amacıyla birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler yapıldığı ve bu kapsamda "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği belirtildi.

İBB Başkanı İmamoğlu'na Yönelik İkinci Soruşturma

Başsavcılık tarafından yapılan daha sonraki bir açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiği duyuruldu. Emniyet güçleri, İstanbul genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek İmamoğlu ve diğer şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. İmamoğlu ve diğer 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma Kapsamında Gözaltı Kararı Verilen İsimler


  • Ekrem İmamoğlu
  • Murat Ongun
  • Murat Çalık
  • Tuncay Yılmaz
  • Fatih Keleş
  • Emrah Bağdatlı
  • Mustafa Nihat Sütlaş
  • Murat Kapki
  • Orçun Muhittin Yılmaz
  • Hüseyin Köksal
  • Adem Soytekin
  • Ali Nuhoğlu
  • Ertan Yıldız
  • Ali Gül
  • Zafer Gül
  • Serdal Taşkın
  • Barış Kılıç
  • Servet Yıldırım
  • Mehmet Erdoğan
  • Güldem Işık
  • Ceyda Kıryak
  • Kadir Öztürk
  • Ömür Yılmaz
  • Merthan Açıl
  • Tolga Özgen
  • Erhan Uslu
  • Hakan Atınç Dayıgil
  • Murat Kanbur
  • Emre Serkan Bayraktar
  • Vahit Doğan
  • Fatoş Ayık
  • Hüseyin Ekrem Fidan
  • Seda Hoşel Kiraz
  • Sergen Kurt
  • Yusuf Yüce
  • Ercan Saatçi
  • Mehmet Muhittin Palazoğlu
  • Furkan Remzi Ceylan
  • Süleyman Atik
  • Hakan Karanis
  • Elif Güven
  • Nihat Uçan
  • Birsen Şahin
  • Canan Mümüklü
  • Can Akın Çağlar
  • Cemal Ufuk Karakaya
  • Buğra Gökçe
  • Kağan Sürmegöz
  • Bayram Taşkın
  • Ebru Yılmazlar
  • Gürkan Akgün
  • Murat Abbas
  • Doğan Hamit Doğruer
  • Halit Burak Atalan
  • Bilal Önver
  • İlker Durademir
  • İpek Elif Atayman
  • İlknur Taşdelen
  • Burak Arslan
  • Samih Asan
  • Emrah Öksüz
  • Onur Buğra Subaşı
  • Eyüp Subaşı
  • Gülşah Subaşı
  • Ahmet Köksal
  • Serhat Kapki
  • Yusuf İlbak
  • Ali İlbak
  • Murat İlbak
  • Mustafa İlbak
  • Umut Şenol
  • Mete Sarısaltun
  • Edip Cenk Ünalerzen
  • İrfan Karakaş
  • İnan Boztaş
  • Ahmet Taha Bilgin
  • Kamil Timur Delibaş
  • Alican Aydın ve diğerleri.


Zanlıların Emniyetteki İşlemleri Başladı

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 87'e yükselmiş durumda. Ekipler, hala yakalanamamış olan 19 şüpheliyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltına alınan kişilerin sağlık kontrolleri, İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında uzmanlar tarafından gerçekleştirilirken, bazıları çevre hastanelerde kontrol edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, muayenelerin emniyet içerisinde yapıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Zanlıların emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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