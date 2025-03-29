Özgür Özel Maltepe'de yeni boykot listesini açıkladı

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bazı firmalara boykot kararı almıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız" demişti.

Özel, bugün Maltepe'de yüz binlerce kişinin katıldığı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük mitinginde konuştu. Özel, boykot listesini güncelledi. Özel reklam verenleri de uyararak, "Buralarda reklamınız görürsek sizi de boykot ederiz" dedi.

Telefonlar alıyoruz

Özel, konuşmasının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Doğan Medya Grubuna yaptığı boykot çağrılarını da hatırlattı.

"Diyor ki beyefendi, diyor ki: "Efendim basın demokrasilerde boykot edilmezmiş." Yıl 2008, 2009 Doğan Medya Grubu'nu boykota daveti bizzat başbakan sıfatıyla eline aldığı her mikrofonda, tüm imkanlarla boykota bunlar davet ediyordu. Şimdi bugüne kadar sabrettik. Dediler ki: Konuşuyoruz, görüşüyoruz." Efendim ekranın ortasına sizi koyuyoruz, etrafında kendimiz konuşuyoruz. Sabırla bekledik. Bugün sabah erkenden arayarak şunu söylüyorlar: Mitingi vermeye korkuyoruz. İletişim Başkanlığından telefonlar alıyoruz. RTÜK'le tehdit ediliyoruz' dedi.

Boykot listesine eklenenler

Özel, boykot listesini şöyle güncelledi:

"Şunu bileceğiz, şunu bileceğiz. Şimdi yeni boykot listesine geliyorum ama mevcut durumu şöyle bir hatırlatayım.

Bir kere bizim vergilerimizle bize ihanet eden TRT'ni asla ve asla bir daha açmıyoruz. Asla! CNN Türk, TGRT, A Haber, Beyaz TV, Demirören ve Turkuvaz'ın medyaları, asla ve asla açmıyoruz. Buradan bir sözüm de reklam vereceklere. Bakın, bu meydan şöyle bir karar veriyor: Eğer biz TRT'de, CNN'de, TGRT'de, A Haber'de, Beyaz TV'de, Türkiye'de, Sabah gazetesinde, Akşam'da, Yeni Şafak'ta reklamınızı görürsek o ürünü almayacağız. Reklam veren hesabını kitabını bu meydana göre yap. Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Bizden para kazanmak isteyen bunlara para kazandırmayacak. Yaklaşımımız asla ideolojik değildir. Bu kanallardan hangisi, hangisi bu meydanı görürse eyvallah. Bakın şimdi bakın, bakın. Bugüne kadar "Yapma." dediler. "Bekle." dediler. Hani bakayım o NTV nerede NTV? Hani nerede o? Göreyim onu. Ne yayınlıyor? Hava durumu veriyor. Saat 14:56. 15'te, 15'te bunun firmalarını ilan edeceğim. Bu meydanı görmeyene gücünü göstereceğim. Son dört dakika! Son dört dakika!

Bana izlettireceksin, parayı benden kazanacaksın, %70 izleyici benden olacak, saraydan gelen telefonla titreyeceksin. Hadi oradan! Hadi oradan!Gençler, şunu hatırlayalım. Biz medyayla bağlantılı olmayan boykot olarak bir tek anaların yanan yüreği için, hepimizin yanan yüreği için istifa etmediği için ETS Tur'a, turizm bakanının şirketi ETS Tur'a boykot yapıyoruz.

Geliyor, geliyor. NTV son iki dakikasını bekliyor, bekleyin. İhlas Ev Aletleri, geçen gün otobüsün üzerindeki masum kardeşimizi DHKP-C'li gösteren Türkiye gazetesi var ya, ona kızdınız mı? O zaman İhlas Ev Aletleri'nden ve İhlas Pazarlama'dan çıkarın hırsınızı. Çıkarın hırsınızı. Gençler, DR'a gidiyor musunuz? O DR var ya o DR , bütün yalanları atanların, iftiraciların, bu meydana düşmanlık yapanların firmasıdır. Ona gücünüzü gösterecek misiniz?

Bir de, bir de koca bir yalan var. O da çıkıyor diyor ki... Habertürk yayına geçmiş, bir alkışlayalım, böyle olur. Bravo Habertürk!

Habertürk meydanı gördü, boykotun ucundan döndü.

Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, tabii bu Demirören'i özellikle çıkmayan Milli Piyango'sundan, Sayısal Loto'sundan, toto'sundan, misli.com'dan, iddaa.com'dan, Demirören'den uzak duruyoruz arkadaşlar, tamamından.

Bu meydanın gücünü görüyor musunuz? Burada bir koca yalan var, o da şu, güya biz elektrikli otomobil Togg'a boykot yapıyormuşuz, yerli ve milli değilmişiz. Togg'a boykot da yapmıyorum, Togg'u destekliyoruz. Bizim bu ülkenin değerleriyle değil bu ülkenin hırsızlarıyla sorunumuz var, hırsızlarıyla."

Doğuş Grubu listeye girdi

Özel, konuşması sırasında NTV ekranında miting haberi yoktu. Özel NTV'ye 4 dakika süre verdi. Özel, sürenin sonunda hem NTV hem de bağlı bulunduğu Doğuş Grubunun bütün makarlarının boykot edilmesi çağrısı yaptı. Özel şunları söyledi:

"Şimdi vakit doldu. Habertürk ve NTV yayında yoktu. Habertürk yayına geçti. Geldi geldi, Habertürk var, biliyorum, yeni geldi. Şimdi NTV inat ediyor. Dünya tarihinde bir ilk, canlı yayında meydanı görmeyene gücümüzü göstermek üzere buradayız. Bu akşamdan itibaren, bu dakikadan itibaren bu NTV düzelip de boykot listemizden çıkana kadar NTV'yi izlemiyoruz. NTV'de reklam verenlerin ürünlerini almıyoruz.

Ve Doğuş Grubu, NTV'nin yanında Star TV, Kral FM, çokça gidilen restoranları var. Günaydın Restoran'a gidilmiyor. Nusret'in kapısından geçilmiyor. Ayrıca bunlar araba satıyorlar. Tabii ki Volkswagen Almanya'da sendikaların da güçlü olduğu bir firma ama bundan sonra halk arabası, Volkswagen'e biniliyor, Audi alınıyor. Bu NTV'de bu bayilik durdukça, NTV'de bize böyle davrandıkça bundan sonra NTV'nin, Doğuş Grubu'nun sattığı arabaları almayacağız. Bütün belediye başkanlarımıza, sözüme değer veren herkese, tüm şirketlere, tüm kişilere duyurumdur: Doğuş Grubu bu saraydan korktukça, bu meydanı görmedikçe yerin dibine gömülecektir. Nokta.

Biliyorsunuz, bunlar Gezi olaylarında da iki gün penguen yayınlayıp üçüncü gün nedamet getirmişlerdi. O yüzden çabuk affedeceğimizi sanmasınlar, bu meydanı görmeyen, Maltepe'yi görmeyen satışın dibini görecek, söz veriyorum"