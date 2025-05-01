Yükselme Süresi Dolan Hakim ve Savcıların Listesi Yayımlandı

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 21'inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Nisan 2025 dönemi sonuna kadar bitiren Adli Yargı Hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerinin adlannı belirtir listeler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 22'nci maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir. Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanlar ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.

1-ADLİ YARGI A - HAKİM SINIFI

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