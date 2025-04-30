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Bakan Tekin'den Özel'in Jammer İddialarına Yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Lideri Özgür Özel'in jammer iddialarına karşı açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 15:11, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 15:31
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özgür Özel'in jammer açıklamasına tepki göstererek, "Bu kadar büyük bir yalan nasıl uyduruyorlar bilmiyorum. Ben yaklaşık 2 yıldır Bakanım. Bakanlığımızda Bakan olarak ne jammer kullandım ne de ihtiyaç duydum" dedi.

TBMM'de Gündem Değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısı öncesinde, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin'in gündeminde Özgür Özel'in jammer açıklaması vardı.

Özgür Özel'in Açıklamalarına Tepki

Bakan Tekin, TBMM'de gazetecilerin sorularını da yanıtladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in jammer ile ilgili yaptığı "Milli Eğitim Bakanlığı'nda bile jammer var, neden belediyede olmasın" açıklaması sorulan Bakan Tekin, şunları kaydetti: "Komedi gibi bir şey, aslında ben daha önce söylemiştim, Özgür Özel benim için siyasi bir figür olmaktan çıktı. Onu önemsemiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı makamı benim için çok önemli.

Kurtuluş Savaşı'nı yürüten başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı liderlerimizin oturduğu koltuk. O yüzden CHP Genel Başkanının bu tür açıklamalar yapmasına ve ona cevap vererek uyarıyorum. Ben bir akademisyenim, yarın bu işlerden ayrıldığımızda Türk demokrasi tarihi, Türk siyasi tarihi ile ilgili yazılar da yazacağız ve şunu söyleyeceğiz, 'CHP Genel Başkanı bugün şöyle dedi, yarın başka bir şey, öbür gün başka bir şey dedi." CHP'nin kurumsal kimliğine zarar veriyor, üzüntü verici bir şey. Ben artık Özgür Özel'i izlerken rahmetli Aşık Mahsuni Şerif'in '"abur cubur Abdullah" diye bir türküsü var, o geliyor aklıma. Her sözü yalan, her işi yalan dolan, her işi bir plan. Mahsuni Şerif öyle tanımlıyor, artık Özgür Özel'in söylediği sözlerin benim açımdan ciddiyeti yok."

Bakanlığın Jammer Kullanımı

"Bakanlığımızda jammer var, sınavların güvenliğinin sağlanabilmesi için" Bu bahsettiğimiz 'jammer' olayı, "Milli Eğitim Bakanlığı jammer kullanıyor". Bu kadar büyük bir yalan nasıl uyduruyorlar bilmiyorum. Ben yaklaşık 2 yıldır Bakanım. Bakanlığımızda Bakan olarak ben ne jammer kullandım ne de ihtiyaç duydum. Böyle bir olay yok.

Bakanlığımızda jammer var mı, var doğrudur ancak Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yaklaşık 9 milyon kişiye yani Bakanlığımız içinden de dışından da başka kamu kurumlarına sınav uygulaması yapar. Bu sınavların güvenliğinin sağlanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün soru hazırlama biriminin bu türden iletişim kazaları yaşamaması için, usulsüzlük yaşamaması için tedbir olarak ihtiyaç duyduğu bir cihazdır. Bu bavulla gezdirilmez, çantaya koyup otele götürmeyiz, o orada durur, Genel Müdürlükte soru yazımı için oraya gelenler, oranın güvenliği açısından ve bunun güvenliğini de bunu da biz emniyetin ülkemizdeki güvenlik önlemlerinin bilgisi ve kontrolü dahilinde yürütürüz. Bu Bakanın şahsı ile ilgili bir jammer değil, bu yürüttüğümüz hizmetin niteliği ve kamu güvenliği açısından ihtiyaç duyduğumuz bir güvenlik tedbiri. Onlar gibi çantamı yanıma alıp bir şeyleri saklamaya çalıştığımız bir ortam değil."

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