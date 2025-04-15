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'Kulis' Öğretmen Atamaları Kabine Toplantısında Netleşecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, öğretmen atamaları ve iç-dış politika konularını görüşmek üzere bugün toplanıyor. 30 bin öğretmen ataması gündemde.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 07:35, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 07:50
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'Kulis' Öğretmen Atamaları Kabine Toplantısında Netleşecek

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bakanlıklar 30 bin öğretmen ataması için anlaştı. Konu bugün kabinede ele alınıp rakam netleştirilecek.

Yoğun Gündemli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabinede, iç ve dış politikadaki kritik başlıklar ele alınacak.

İBB, Gazze ve Terörsüz Türkiye

Toplantıda Terörsüz Türkiye hedefinden İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturmalarına, Gazze'deki insanlık dramından küresel ticaret savaşlarına kadar birçok konu masaya yatırılacak.

Öğretmen Ataması İçin Ortak Nokta Bulundu

Öğretmenlerin gözü kulağı da bu buluşmada. Kulislere göre bakanlıklar 30 bin öğretmen ataması için ortak noktada buluştu. Konu bugün Kabine'de ele alınıp rakam netleştirilecek. Son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

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