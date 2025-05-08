Atalay: Kamu işçilerine zam için bize bir teklif gelmedi

Atalay, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, çalışma hayatına dair önemli konulara değindi. Özellikle geçim şartları, iş barışı ve vergi sistemi gibi sorunlara dikkat çekti. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için henüz bir teklif sunulmadığını belirten Atalay, 9 Mayıs'ta kamu sözleşmelerinin ikinci yılına girileceğini hatırlattı. Son iki yılda yaşanan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle işçilerin ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşadığını vurguladı. Özellikle afetlerde ve krizlerde en çok kadınlar, çocuklar ve çalışanların etkilendiğini ifade etti.

Emeklilik Sistemi ve Ücret Dengesizliği

Atalay, emeklilik sisteminde enflasyondan kaynaklanan ücret değişiklikleri nedeniyle birçok işçinin erkenden emekli olduğunu belirtti. "Bundan 6 ay evvel takriben 60 bine yakın arkadaşımız emekli oldu. Sebebi şu; şu anda ülkemizde yeni emekli olan kamu çalışanından yüzde 50 daha fazla ücret alıyor" dedi. Devlet kapısının eskisi kadar cazip olmadığını, savunma sanayiinden tarıma kadar birçok sektörde işçi kaybı yaşandığını söyledi. Özellikle savunma sanayiinde 400 beyaz yakalı işçinin işi bıraktığını belirtti ve bunun temel sebebinin ücret düşüklüğü olduğunu vurguladı.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü Süreci

Protokol sürecinin her sendikada ayrı ayrı ocak ayında başladığını hatırlatan Atalay, HAK-İŞ ile birlikte müzakerelerin sürdüğünü, ancak henüz hükümetten olumlu ya da olumsuz bir teklif gelmediğini söyledi. "27 Şubat'ta ilk teklifi verdiler. Aradan yaklaşık 2 ay geçti, hükümetten bununla ilgili hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Vergi Sistemi ve Ücretler

Atalay, vergi sistemine yönelik eleştirilerde bulunarak geçen yıl ana vergi sistemine ilişkin eylemler düzenlediklerini belirtti. Ücretlerin kısa sürede yüksek vergi dilimlerine girdiğini vurgulayan Atalay, "Mart ayında yüzde 20'lik dilime giriyoruz. Haziran ayında yüzde 25'lik dilime giriyoruz. Bugüne kadar yüzde 35'i arkadaşlarımız hiç görmedi. Ama bu yıl temmuzda, ağustosta yüzde 35'i göreceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.

Sözleşme Görüşmeleri ve Arabulucu Süreci

Sözleşme görüşmelerinin hızla sonuçlanması gerektiğini belirten Atalay, bazı sendikaların tarafsız arabulucuya gittiğini söyledi. Demir yolları başkanı olarak bu ayın 5'inde demir yollarının arabulucuya gittiğini ve iki ay içinde grev kararı alınabileceğini ifade etti. Enerji ve karayolları sektörlerinde de benzer süreçlerin yaşandığını belirtti.

İşveren Sendikası ile Müzakereler

Atalay, işveren tarafını temsil eden TÜHİS'e 27 Şubat'ta 21 maddelik bir teklif sunduklarını hatırlattı. Ancak işveren sendikasının "Parasal konuyu konuşmam" dediğini belirterek, parasal olmayan konuların işçilere bir fayda sağlamadığını vurguladı. Ücretlerin yetersizliğine dikkat çekerek, herkesin gözünü Hazine ve Maliye Bakanı'na diktiğini söyledi.

Belediye İşçileri ve Grev Hakkı

Belediye işçilerinin de ciddi sorunlar yaşadığını belirten Atalay, Ankara, Bursa ve İzmir belediyelerinde ücretlerin ödenmediğini ifade etti. Grev yapmanın son çare olduğunu, ancak kanunun verdiği yetki çerçevesinde grev yapılması gerektiğinde tüm sendika başkanlarının hazır olduğunu söyledi.

Memur Sendikalarına Eleştiri

Bazı memur sendikalarını eleştiren Atalay, işçilerin değerinin daha iyi anlaşılması gerektiğini belirtti. "Memur sendikaları işçiyi küçümsememeli" diyerek, bedenen çalışanların daha fazla takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.

İşçi Hakları ve Ücret Politikaları

Atalay, işçi haklarıyla ilgili politikaların yetersiz kaldığını ve maaşların iyileştirilmesi için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. İşverenlerin sadece parasal konularda masaya oturmak istemediğini ifade ederek, düşük ücretlerle işçi bulunamayacağını söyledi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde üçüncü toplantının tarihi henüz belli değil.

Bakanın "İşveren sendikasını daha çağırmadım, çağıracağım teklif alacağım" dediği aktarıldı.

Anlaşma sağlanamazsa tarafsız arabulucuya gidiliyor ve bu süreç 45 ile 53 gün arasında sürüyor.



