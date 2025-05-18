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TDT Gayriresmi Zirvesi Budapeşte'de Başlıyor

TDT üyesi ülkeler, Macaristan'da düzenlenecek zirvede ekonomik ve kültürel iş birliğini masaya yatıracak. Budapeşte Bildirisi kabul edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 12:19, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 12:07
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TDT Gayriresmi Zirvesi Budapeşte'de Başlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin Macaristan'da düzenlenecek Gayriresmi Zirve'de bir araya geleceğini belirtti. Bakan Bolat, "Siyasetten ticarete, ulaştırmadan sanayiye, kültürden eğitime kadar birçok iş birliği konusunun kapsamlı biçimde ele alınmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı. TDT Gayriresmi Zirvesi, 20-21 Mayıs tarihlerinde Budapeşte'de gerçekleştirilecek. Zirvenin teması ise "Doğu ile Batının Buluşma Noktası" olarak belirlendi.

Zirvede Ele Alınacak Konular ve Beklentiler

Üye ülkelerin devlet başkanlarının katılması beklenen zirvede, ülkeler arası iş birliğinin artırılması ve bölgesel ile küresel konuların ele alınması öngörülüyor. Zirve sonunda Budapeşte Bildirisi'nin kabul edilmesi bekleniyor.

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği

Bakan Bolat, önceki zirveler ışığında siyasetten ticarete, ulaştırmadan sanayiye, kültürden eğitime kadar birçok iş birliği konusunun kapsamlı biçimde ele alınmasını beklediklerini ifade etti.

  • TDT üye ve gözlemci ülkeleri arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 68,8 milyar dolar oldu.
  • Türkiye'nin bu ülkelerle ticaret hacmi ise 30,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.
  • İhracatta öne çıkan ürünler: kazanlar, elektrikli makine ve cihazlar, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, demir veya çelikten eşyalar.
  • Lojistik altyapısının geliştirilmesi, ulaştırmada tam liberalleşmenin sağlanması, ticaretin kolaylaştırılması ve tarife dışı engellerin kaldırılması hedefleniyor.

Ekonomik ve Kültürel Entegrasyon

Bolat, son yıllarda küresel ölçekte ekonomik ve jeopolitik risklerde ciddi artış yaşandığına dikkat çekerek, ortak idealler ve çıkarlar ışığında TDT üyesi ülkeler arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel entegrasyonun genişleyerek derinleşmesinin önem taşıdığını vurguladı.

  • TDT üyesi ülkelerin ekonomik büyüklüğü 2024'te 1,8 trilyon dolar oldu.
  • Toplam dış ticaret hacmi ise 1,1 trilyon dolara yaklaştı.

Fuarlar ve Tanıtım Faaliyetleri

2023-2025 döneminde 171 fuar, firmaların bireysel katılımını teminen destek kapsamına alındı. Bu dönemde TDT üye ve gözlemci ülkelerine yönelik 44 milli katılım organizasyonu düzenlendi. Ayrıca, bu ülkelere 9 genel ticaret heyeti ve 38 sektörel ticaret heyeti gerçekleştirildi.

Hizmet Ticareti ve Turizm

TDT ülkeleriyle hizmet ticareti de son yıllarda önem kazandı. Türkiye'nin üye ülkelerle ilişkilerinde en güçlü sektör taşımacılık olarak öne çıkıyor. Geçen yıl Türkiye'ye bu ülkelerden 2,6 milyon turist geldi. Her geçen yıl ülkemizi ziyaret eden TDT üyesi ülke vatandaşlarının sayısı artıyor.

Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması (DEPA)

Bişkek'teki zirvede Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması (DEPA) imzalandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin iç onay süreci devam ediyor. DEPA; kağıtsız ticaret, elektronik imza, faturalandırma, ödemeler, lojistik ve hızlı teslimat hizmetleri gibi alanlara yönelik kuralları belirliyor. Bu anlaşma ile TDT ülkeleri arasında dijital ticaretin daha şeffaf, öngörülebilir, pratik ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Tüm bu gelişmeler, Türkiye ile TDT üye ülkeleri arasında stratejik ortaklığın ve ekonomik bütünleşmenin geliştiğine işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde ticaret hacminde kayda değer artışlar yaşanması bekleniyor.

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