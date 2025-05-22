Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Komisyon'da

Görüşmelerde, teklifin çeşitli maddelerine yönelik eleştiriler ve değerlendirmeler milletvekilleri tarafından dile getirildi. Özellikle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilmesi düzenlemesi tartışma konusu oldu. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, bu yetkinin gerekçesiz olarak Cumhurbaşkanına verilmesini doğru bulmadıklarını belirtti. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve rektör atamaları konusunda da Cumhurbaşkanına verilen yetkilere karşı olduklarını ifade etti.

Milletvekillerinin Eleştirileri ve Görüşleri

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç , köylerin mahallelere dönüştürülmesinin ve il özel idarelerinin işlevsiz hale getirilmesinin halkın yönetime katılımını azalttığını savundu.

, köylerin mahallelere dönüştürülmesinin ve il özel idarelerinin işlevsiz hale getirilmesinin halkın yönetime katılımını azalttığını savundu. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta , Ekonomik ve Sosyal Konsey üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesini ve çalışma usullerinin Cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilmesini eleştirerek, konseyin 2009'dan beri hiç toplanmadığını aktardı.

, Ekonomik ve Sosyal Konsey üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesini ve çalışma usullerinin Cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilmesini eleştirerek, konseyin 2009'dan beri hiç toplanmadığını aktardı. Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, kanun teklifiyle Cumhurbaşkanına çok fazla yetki verildiğini savundu ve bu kadar işle uğraşan bir Cumhurbaşkanının ülke meseleleriyle yeterince ilgilenemeyeceğini söyledi.

Komisyon Üyelerinin Değerlendirmeleri

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu , "torba" kanun yöntemine karşı olduklarını ve TBMM İçtüzüğünün yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin denge ve denetim mekanizmasına vurgu yaptı.

, "torba" kanun yöntemine karşı olduklarını ve TBMM İçtüzüğünün yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin denge ve denetim mekanizmasına vurgu yaptı. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, subayların rütbe bekleme sürelerine ilişkin Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2018'den beri var olduğunu ancak kullanılmadığını vurguladı. Ayrıca, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden bahsetti.

Komisyonda Alınan Kararlar

Komisyonda, CHP'li milletvekillerinin Anayasa'ya aykırılık önergeleri kabul edilmedi ve teklifin maddelerinin görüşülmesine geçildi.



