İran, İsrail'e yeni bir füze dalgası başlattı
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'dan fırlatılan füzelerin tespit edildiğini ve İsrail genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Halkı bomba sığınaklarına girmeye ve "başka bir duyuruya kadar" orada kalmaya çağırdı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 07:52, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 07:52
İran devlet medyası Fars Haber Ajansı da füze dalgasını duyurdu.
Fars, ayrıca İran'ın "birkaç saat önce" İsrail'e doğru insansız hava araçları fırlattığını paylaştı.
İsrail'in ulusal acil durum servisi Magen David Adom, ekiplerinin etkileri araştırdığını söyledi.
Kudüs ve Tel Aviv'de şiddetli patlamalar duyuldu.