Kamu Çalışanlarına Yeni Haklar: Erdoğan'dan Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Memur-Sen'in 30 yıllık geçmişine vurgu yaparak, sendikanın ülkenin geleceği için verdiği emeği ve demokrasinin yanında duruşunu övdü. Memur-Sen'in ilkeli, çözüm odaklı ve milli iradenin savunucusu bir sendika olduğunu belirten Erdoğan, sendikanın başarılarını ve topluma kattığı değeri vurguladı.

Memur-Sen'in uluslararası sendikacılık faaliyetlerinde de önemli bir ivme yakaladığını ifade eden Erdoğan, Akif İnan'ın mirasına sahip çıkıldığını ve sendikanın ahlak ve vicdanla yoğrulmuş bir dava hareketi olduğunu söyledi.

Memur-Sen'in Demokrasiye Katkısı

Memur-Sen, geçmişte yaşanan vesayet dönemlerinden bugüne kadar milletin ve demokrasinin yanında yer aldı. 28 Şubat, 27 Nisan, başörtüsü yasakları, parti kapatma davaları gibi kritik süreçlerde Memur-Sen'in duruşu öne çıktı. Erdoğan, sendikanın bu süreçlerde milletin iradesine sahip çıktığını belirtti.

Uluslararası Faaliyetler ve Dayanışma

6 Şubat depremleri, orman yangınları ve sel felaketlerinde Memur-Sen'in sahada olduğunu vurgulayan Erdoğan, yurt dışında da Türkiye'yi başarıyla temsil ettiklerini söyledi. Mitingler, imza kampanyaları ve yardım faaliyetleriyle mazlumların sesi olduklarını ifade etti.

Toplumsal Düzenlemeler ve Haklar

Toplu sözleşme hakkı 2010 Anayasa reformu ile getirildi.

2010 Anayasa reformu ile getirildi. Kamu görevlilerinin talepleri hayata geçirildi.

Başörtüsü yasağı kaldırıldı, kamu kurumlarında özgürlük sağlandı.

Asgari ücret tutarı kadar gelir vergisi muafiyeti getirildi.

Ek gösterge düzenlemesi hayata geçirildi.

Kamuda sendikalaşma oranı %47,94'ten %75,10'a yükseldi.

Kamu Çalışanlarına Yönelik Adımlar

2025 yılı Ocak ayı zamları ile en düşük memur maaşı 43 bin liraya ulaştı. Ağustos ayında başlayacak olan 8. dönem kamu toplu sözleşme görüşmelerinde sendika taleplerinin dinleneceği belirtildi. Erdoğan, kamu çalışanlarının refahını dengeleyecek yol haritası çizeceklerini söyledi.

Bölgesel ve Uluslararası Gelişmeler

Türkiye'nin deprem yaralarını sarmak için çalıştığını belirten Erdoğan, ülkenin suhuleti için de çaba gösterdiklerini ifade etti. Filistin konusunda net bir duruş sergilediklerini ve Lahey'e gidileceğini açıkladı.

Muhalefete Eleştiriler ve Giyim Yardımı Düzenlemesi

Muhalefetin ekonomi politikalarını eleştiren Erdoğan, kamuda çalışan 600 bin işçinin toplu sözleşme sürecinin devam ettiğini belirtti. Taşerondan kadroya geçen işçilerin yaşadığı giyim yardımı sorununa ilişkin kanun teklifinin meclise sunulduğunu açıkladı.