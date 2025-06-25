Kenevir eczanelerde satışa sunuluyor!
Kenevir artık sadece uyuşturucu değil, sağlık sektöründe de çığır açıyor! AK Parti'nin yeni yasa teklifiyle tıbbi kenevir eczanelerde satılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde gerçekleşecek bu uygulama, hem üreticiler hem de hastalar için büyük fırsatlar sunuyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 08:14, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 08:16
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yapılması planlanan kanun değişikliği kapsamında kenevir düzenlemesi ile ilgili detayları açıkladı.
Usta, kenevirin yalnızca uyuşturucu hammaddesi olarak değil, aynı zamanda dünya genelinde sağlık alanında da kullanıldığını vurgulayarak, kenevirin faydalarına dikkat çekti.
Kenevirin Eczanelerde Satışına İzin Verilecek
Yeni dönemde tıbbi amaçlı üretilen kenevirlerin eczanelerde satışına izin verileceği belirtildi. Leyla Şahin Usta, şu ifadeleri kullandı:
- "Dünyada kenevirin sağlık alanındaki faydaları gözetilerek; ilaç etkin maddesi elde etmeye yönelik kenevir yetiştiriciliğinin kapsamı tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünleri elde etmeye yönelik kenevir yetiştiriciliği olarak genişletilmektedir."
- Bu kapsamda, kenevir ham maddesine duyulan ihtiyacın kontrollü olarak ülkemizdeki üretimden karşılanması ve sağlık hizmetlerinde rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır.
Kenevirin Yetiştirilmesi ve Satışı
- Kenevirin yetiştirilmesi ve hasadına ilişkin süreç Tarım ve Orman Bakanlığının uhdesinde bırakılmaktadır.
- Tıbbi kenevirin işlenmesi, ihzarı, ihracı, ruhsatlandırılması, kayıt işlemleri, izin ve satışı ise Sağlık Bakanlığının uhdesine verilmektedir.
- Söz konusu ürünlerin sadece eczanelerde satışına izin verilecek, kontrolü ve güvenliği de bu şekilde sağlanacaktır.
- Elektronik takip sistemi üzerinden de takip edileceklerdir.
- Halk sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle özel tıbbi amaçlı gıdalar için de ilaç takip sistemine bildirim yükümlülüğü getirilmektedir, tedarik zincirinin korunması amaçlanmaktadır.