Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme süreci 28 Temmuz'da başladı. Ardından süreç, ön müzakere ve hizmet kolu müzakereleriyle devam etti. Bugün de 3 hizmet kolu müzakeresi ile hizmet kollarında müzakere süreci tamamlanmış oluyor. Masada teklif sürecine geçilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 10:26, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 10:36
Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme süreci 28 Temmuz'da başladı. Bu sürecin ardından, ön müzakere ve hizmet kolu müzakereleri gerçekleştirildi.
Bugün ise 3 hizmet kolu müzakeresi ile hizmet kollarında müzakere süreci tamamlanıyor. Böylece masada teklif sürecine geçilecek.Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?
Ali Yalçın ve Cevdet Yılmaz Görüşmesi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ilk teklif öncesinde bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelecek. Bu görüşmede, toplu sözleşme sürecinin gidişatı ve memurların talepleri ele alınacak.