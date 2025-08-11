Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Ekonomi

Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor

Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde süreç işliyor. Cuma günü kamu işveren heyetinin memur ve memur emeklileri için ilk zam teklifini vermesi bekleniyor.

Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

1 Ağustos'ta başlayan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yürütülen müzakerelerde, hizmet kollarına ilişkin ön görüşmeler tamamlanırken, gözler kamu işveren heyetinin sunacağı teklife çevrildi.

Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek

Yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen'in masada olduğu görüşmelere, Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu da katılım sağlıyor.

1 Ağustos'ta başlayan ilk hafta, hizmet kollarına yönelik taleplerin ele alınmasıyla geçti. Bu kapsamda ilk olarak büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet koluna ilişkin teklifler görüşülürken, bunu sağlık ve sosyal hizmetler ile yerel yönetim hizmetleri kolları izledi. Ardından basın, kültür, enerji, ulaştırma ve tarım gibi toplam 11 hizmet kolunda ön müzakere süreci tamamlandı.

5 Ağustos'ta ise kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresi yapıldı. Görüşme takvimine göre, yarın kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Memur ve memur emeklisinin merakla beklediği ilk zam teklifi ise Kamu İşveren Heyeti tarafından 15 Ağustos'ta sunulacak. Nihai teklifin ise 19 Ağustos'ta verilerek müzakerelerin tamamlanması hedefleniyor.

Uzlaşı olmazsa hakem heyeti devreye girecek

Taraflar arasında ağustos ayı sonuna kadar bir uzlaşı sağlanamaması durumunda ise devreye Kamu Görevlileri Hakem Heyeti girecek. Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.

Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde son sözü söyleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 11 üyeden oluşuyor. Heyetin verdiği kararlar kesin olup, bu kararlara itiraz edilemiyor. Kurul, başvurunun ardından 5 gün içinde kararını açıklamak zorunda.

