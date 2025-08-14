MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"10 Mart 2025 tarihinde Suriye Hükümeti ile terör örgütü SDG arasında imzalanan mutabakattan bu yana terör örgütü SDG, anlaşma şartlarının hiçbirisini yerine getirmemiş, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü bozacak girişimlere devam etmiştir.

Son olarak terör örgütü SDG'nin 08 Ağustos'ta Haseke'de düzenlediği konferansta dile getirdiği ayrılıkçı söylemler Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymamaktadır.

"Terör örgütü SDG'nin kışkırtıcı ve bölücü tavırları süreci akamete uğratmaktadır"

Suriye Hükümeti, ülke sınırları içerisinde tüm etnik, dinsel ve mezhepsel ayrılıkları sona erdirecek, kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayış sergilerken terör örgütü SDG'nin kışkırtıcı ve bölücü tavırları süreci akamete uğratmaktadır.

Suriye Hükümetinin 'Tek Devlet, Tek Ordu' çağrıları, bölgede uzun yıllardır beklenen huzur ve istikrar ortamı için elzemdir. Beklentimiz imzalanan mutabakata tam olarak uyulması ve sahada bir an önce tatbiki ile istikrarlı, huzurlu, güvenli ve terörsüz Suriye'nin inşasıdır.

Biz en başından itibaren Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve bunu savunmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda dün imzalanan ortak eğitim ve danışmanlık mutabakat muhtırası ile bu isteğimizi bir adım daha ileri taşımış bulunuyoruz."

Suriye ile imzalanan "Ortak eğitim ve danışmanlık mutabakat muhtırası"

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Suriyeli mevkidaşı ile imzaladığı "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası"nın içeriğine dair sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"Suriye'nin terörle mücadelesine destek, savunma ve güvenlik kapasitesini artırma yönünde kararlılığımızı daha önce defalarca ifade etmiştik.

Bu kapsamda; 13 Ağustos 2025 tarihinde Savunma Bakanları tarafından "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" imzalandı. Bu imzayla işbirliği alanında kayda değer bir adım daha atılmış oldu.

Söz konusu Muhtıra ile askeri eğitim ve işbirliğinin koordinesi, planlanması, danışmanlık ile bilgi ve tecrübe paylaşımı, savunma ihtiyaçları doğrultusunda askeri teçhizat, silah sistemleri, lojistik malzemeler ve ilgili hizmetlerin tedarikinin sağlanması ve ihtiyaç halinde kullanımına yönelik teknik destek ve eğitim verilmesi hususları hedeflenmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübe ve deneyimi ile Suriye'nin terörle mücadelesine destek sağlamaya, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya devam edeceğiz.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milli birlik ve beraberlik ile ülkenin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılık ve azimle sürdürdüğü vurgulayarak terörle mücadele konusundaki gelişmeleri aktardı.

1 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada; barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirildi.

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 349 şahıs yakalandı, 778 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 845, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 45 bin 937 oldu.

Bu hafta içerisinde Iğdır hudut hattında 5 kilogram (5.138 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi. Suriye Harekat Alanlarında gerçekleştirilen "tünel imha" faaliyetleri kapsamında; bugüne kadar 212 kilometre Tel Rıfat'ta, 327 kilometre Menbic bölgesinde olmak üzere toplam 539 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.

Bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkılar

Farklı coğrafyalarda üstlendiği görevleri başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.

Bu vesileyle dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü (14 Ağustos) kutluyoruz

İsrail

Öte yandan, Soykırımcı ve yayılmacı politikalarını uygulamak için attığı her adımla bölgenin barış ve istikrarına karşı risk teşkil eden İsrail; Gazze'yi yaşanmaz hale getirerek, Filistinlileri kendi topraklarından göçe zorlayarak insani krizi daha da derinleştirmektedir.

Bu bağlamda tüm sorumluları ve uluslararası toplumu bağlayıcı ve etkin kararlar almak için göreve çağırıyoruz.