Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Aziz milletim, milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımızın ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm yol arkadaşlarıma buradan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Salonlara sığmayan şu muhabbetiniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin.

Konuşmamın hemen başında bir hususu dikkatine getirmek istiyorum. Meclis çalışmalarımız yoğun bir tempoda devam ediyor. Muhalefetin tüm uzlaşmaz, hukuk tanımaz tavırlarına rağmen sabırlı ve sağduyulu şekilde hareket ediyoruz. CHP jet sosyetesinin ne devlet, ne millet ne de emeklilerle ilgili bir derdi olmadığını biliyoruz.

En düşük emekli aylığı

Milletimiz bizim samimiyetimizi de gayet iyi biliyor. Malum en düşük emekli aylığına 20 bin TL'ye çıkartan teklifin görüşülmesi başlandı. Teklifin yürürlüğe girmesiyle birlikte 3 bin 319 lira artışla 20 bin liraya yükselmiş olacak. Bu rakam göreve geldiğimizde sadece 66 liraydı. 40 dolara tekabül ediyordu.