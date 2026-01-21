Malatya'da kafede silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Malatya'da kafede çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2026 08:23, Son Güncelleme : 21 Ocak 2026 08:23
Malatya'da Elazığ karayolu üzerindeki üniversite kavşağına yakın bölgedeki kafede bulunan A.Ç. ile V.G. arasında çıkan tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında V.G.'nin açtığı ateş sonucu A.Ç. yaralandı.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı A.Ç., Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Olayın şüphelisi V.G., olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet silah ve bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.