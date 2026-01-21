Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Dört kişi adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen yeni operasyonda, Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, İbrahim Barut ve Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı. Dört isim Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Giriş : 21 Ocak 2026 12:57, Son Güncelleme : 21 Ocak 2026 12:56
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.
Soruşturma kapsamında dün dört kişi gözaltına alınırken, üç şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.