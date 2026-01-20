Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Kalaşnikoflu infazda 37 mermi sıkan saldırganlardan 6'sı tutuklandı

Kağıthane'de geçtiğimiz perşembe günü aracına binen Burak Tuncel'e yönelik düzenlenen, 37 merminin sıkıldığı kalaşnikoflu saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Aralarında 18 yaşından küçük 2 kişinin de bulunduğu 11 şüpheliyi yakalayan polis, şahısları adliyeye sevk etti. Mahkeme, saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Haber Giriş : 20 Ocak 2026 23:51, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 23:51
Kalaşnikoflu infazda 37 mermi sıkan saldırganlardan 6'sı tutuklandı

Olay, 15 Ocak Perşembe günü saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Tunçel, 34 HUB 246 plakalı aracına bindi. Ardından o sırada çevrede araç içerisinde bekleyen 3 saldırgandan 2'si kalaşnikofla Tunçel'e ateş açtı. 37 mermi ateşleyen saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tunçel'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

37 KURŞUN SIKTILAR

Diğer yandan olay yeri inceleme ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde çevrede 37 mermi kovanı bulundu. Silahlı saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Maskeli oldukları görülen saldırganların park halindeki siyah bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar da kameralara yansıdı. Soruşturma kapsamında aralarında 18 yaşından küçük iki kişinin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

12 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Kulak, boyun, göğüs, omuz ve sırtına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybeden Burak Tunçel'in ise yaklaşık 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu bilgisine ulaşıldı. Tunçel'in poliste 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Açıktan hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' gibi suçlardan 12 kaydı olduğu ortaya çıktı

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

