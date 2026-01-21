Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bayrağımıza yönelik saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Bayrağımıza provokatif saldırı ile ilgili 14 kişi gözaltına alındı" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ocak 2026 12:09, Son Güncelleme : 21 Ocak 2026 12:09
