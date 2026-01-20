Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!

BKM verilerine göre 2025 yılının aralık ayında Türkiye'deki toplam kart sayısı %6 artarak 460,6 milyona ulaştı. Kredi kartı kullanımındaki %50'lik hacim artışı dikkat çekerken, toplam ödeme tutarı 2,5 trilyon lirayı aştı. Alışveriş tercihlerinde temassız ödemeler baskınlığını korudu; mağaza içi her 5 işlemden 4'ü kart okutulmadan gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2026 22:43, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 22:43
Yazdır
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Aralık 2025 dönemine ait kart kullanım istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye'de kredi kartı sayısı 142,1 milyona, banka kartı sayısı 209 milyona, ön ödemeli kart sayısı ise 109,5 milyona ulaştı.

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında, kredi kartlarında yüzde 10, banka kartlarında yüzde 8 artış yaşanırken, ön ödemeli kart sayısında yüzde 2'lik düşüş kaydedildi. Böylece toplam kart sayısı yüzde 6 artarak 460,6 milyon seviyesine çıktı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla aralıkta yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 2 trilyon 511,1 milyar liraya yükseldi.

Kartlı ödemelerin 2 trilyon 143,6 milyar lirası kredi kartları, 359,7 milyar lirası banka kartları, 7,8 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Ödeme tutarı kredi kartlarında yüzde 50, banka kartlarında yüzde 55 artarken ön ödemeli kartlarda yüzde 76 azaldı.

Aralıkta kartlı ödeme sayısı 1,8 milyara çıktı, ön ödemeli kartlarda sert düşüş

Toplam kartlı ödeme adedi aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 1,8 milyar oldu. Ödemelerin 1 milyar 44,5 milyonu kredi kartları, 716,6 milyonu banka kartları, 34,5 milyonu ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Ödeme adetlerinde büyüme oranı kredi kartlarında yüzde 13, banka kartlarında yüzde 27 artarken ön ödemeli kartlarda yüzde 74 azaldı.

Kartlı ödemelerin çoğu temassız oldu

İnternetten kartlı ödemeler ise yüzde 46 artarak 760,4 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 31 oldu. İnternetten kartlı ödeme sayısı yüzde 3 artarak 250,4 milyona yükselirken bu rakam toplam ödemelerin yüzde 14'ünü oluşturdu.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 12 artarak 1 milyar 190,9 milyona yükseldi. Aynı dönemde temassız ödeme tutarı ise yüzde 52 artışla 768,5 milyar liraya ulaştı. Aralıkta mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber