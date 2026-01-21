YÖKDİL/1 için başvuru süreci açıldı

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri ile https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 8 Mart'ta yapılacak sınavın başvuruları 29 Ocak'a kadar devam edecek.

