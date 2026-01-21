Babacan: Milletin bedel ödemeye tahammülü kalmadı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Babacan, Türkiye'nin şiddet sarmalı ve ekonomik kriz içerisinde bulunduğunu belirterek, "Bugün ülkeyi yönetenler, kendi yanlış kararlarının, kendi hatalı ekonomi politikalarının faturasını millete ödetmeye devam ediyor. Bugün ülkeyi yönetenler, emeği değersizleştiriyor; alın terinin karşılığını vermiyor ve çalışanı, üreteni, emekliyi enflasyona ezdiriyor. Biz buna itiraz ediyoruz; çünkü bu ülke menfaat şebekeleriyle değil, emekle ve alın teriyle büyür. Ayrıcalıklarla değil, adaletle ayakta durur. Geçim sıkıntısını bitirmeden, gelir adaletini sağlamadan huzur olmaz. Ülkemiz gerçekten yoruldu. Milletimiz; keyfi kararlardan, hesapsız kitapsız yönetimden, günü kurtarmaya çalışan siyasetten bıktı, usandı. Artık sabrın sonuna geldik. İnsanımız dertli, insanımız öfkeli. Ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımız isyan ediyor. Altını çiziyorum; bu feryat sadece bir kesimin feryadı değil. Emekli, 'Bittik' diyor, işçi 'Dayanamıyorum' diyor, memur 'Maaşım eridi' diyor, genç 'Yarınım yok' diyor, esnaf 'Kepenk kapatıyorum' diyor. Herkes aynı şeyi söylüyor; 'Bıçak kemiğe dayandı'. İktidardakiler, Sayın Erdoğan; size buradan açık ve net bir şekilde sesleniyorum; millete kulak vermiyorsunuz, halktan koptunuz. Yanlış kararlar aldınız, uyardık, dinlemediniz. Hukuku zayıflattınız, kuralları yok saydınız. Ekonomiyi keyfiliğe teslim ettiniz ve sonuç ortada. Şimdi çıkıp, 'Sabredin' diyorsunuz. Ancak bu milletin bedel ödemeye tahammülü kalmadı" diye konuştu.

'BAYRAĞIMIZ ONURUMUZDUR'

Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Ali Babacan, sahada insani kriz ve şantajlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Babacan, "Bunların yanında en kritik risk, sınır provokasyonlarıdır. Bilhassa son 48 saatte Nusaybin-Kamışlı hattındaki hareketliliği endişeyle takip ettik. Türkiye'nin iç barışının, sınırın öte yanındaki bu örgüt tarafından tehdit edilmesine göz yumamayız. Türkiye'de hiç kimse kendisini buna alet etmemelidir. Hele hele bayrağımıza elini uzatmaya cüret edenler, provokasyon yapanlar şunu iyi bilsin; ay yıldızlı bayrağımız bizim onurumuzdur, gururumuzdur. Bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, köklü devlet geleneğimizin sembolüdür. Dünyanın dört bir köşesinde nice insan, zulme uğradığında, o bayrağın altına sığınmıştır. Esad rejimi Suriye'de kendi vatandaşlarını katletmeye başladığında, Suriye'den kaçan insanlara kucağını açan yine o ay yıldızlı bayrak olmuştur. Herkes haddini bilsin. Bayrağımıza el uzatan her kimse, hak ettiği en ağır cezaya çarptırılsın" dedi.