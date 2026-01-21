Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz

İstanbul'da Atlas Çağlayan'ı öldüren 15 yaşındaki E.Ç'nin, cinayeti yasal satışı olmayan sustalı bıçakla gerçekleştirmesi, çocukların bu silahlara erişmesinin önüne geçecek tedbirleri yeniden gündeme getirdi.

Hukukçu Umur Yıldırım önleyici ve denetleyici tedbirlere dikkat çekti.

Yıldırım "18 yaş altının işlediği suçlara baktığımızda öldürme ve yaralamaların bıçak ve çeşitli aletlerle olduğunu görüyoruz. 18 yaşına kadar ateşli silahlara erişemeyen bireylerin aynı fiilleri bıçak ve benzeri kesici aletlerle gerçekleştirdiği, 18 yaş sonrasında ise şiddetin farklı araçlarla devam edebildiği görülürken, bu döngünün kırılması için mevzuatın yalnızca cezalandırıcı değil, önleyici ve denetleyici biçimde devreye girmesi gerekmektedir" dedi.

6 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS

Yıldırım, meşru amaçlar dışında bıçak bulundurmanın ve satışının 6 aydan 1 yıla kadar hapis ile adli para cezasını gerektirdiğine dikkat çekti. Yıldırım "Bıçak taşımak, suç. Kanun, kesici aletlerin boyutu ve kullanım amacına göre ciddi yaptırımlar öngörmekte. Aletin niteliğinin ağır olması halinde cezalar artırılabilmekte. Bu tür vakalar yalnızca kanuni boşluklardan değil, toplumsal önlemlerin yetersizliğinden de kaynaklanıyor. Gençlerin şiddet kültüründen uzak tutulması için hem ailelere hem de eğitim ve güvenlik kurumlarına büyük sorumluluk düşüyor" diye konuştu.

GECİKMEKSİZİN HAYATA GEÇECEK

Bu arada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, komisyonun ortaya koyacağı tespitler doğrultusunda, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta gerekli düzenlemelerin gecikmeksizin hayata geçirileceğini belirtmişti.