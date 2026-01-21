Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde

Aralıkta konut fiyatları aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 29 arttı. Yılın son ayı yüzde 1.4 reel düşüşle kapandı. Ülke genelinde ortalama metrekare fiyatı 45 bin 457 liraya çıktı. Böylece 100 metrekare evin ortalama fiyatı 4.5 milyon lirayı geçti. İstanbul'da 7.4 milyonu aştı. Zirvede ise 7.6 milyon liranın üzerine çıkan Muğla var.

Konut fiyatları yılı reel düşüşle kapattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı. Fiyatlar aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29 arttı, reel olarak ise yüzde 1.4 azaldı. Böylece aylık artışta Nisan 2020'den sonra, yıllık artışta da son 14 ayın en düşük oranı kayıtlara geçti. Reel düşüş 2024 Şubat'ta başlamış ve düşüş serisi 21 ay sonra geçtiğimiz kasımda sona ermişti. Bir aylık molanın ardından yılın son ayında yeniden düşüş yaşandı.

3 büyük ile bakıldığında; Ankara ülke genelinde zirvede. Başkentte yıllık artış yüzde 34.9 olarak açıklandı. İzmir'de yıllık değişim yüzde 30.8 olurken, İstanbul'da ülke ortalamasının da altına düşerek yüzde 28.5 olarak hesaplandı. Aylık değişimde ise 3 ilde de düşüş yaşanması dikkat çekti. Ankara ve İstanbul'da yüzde 0.2, İzmir'de yüzde 0.1 gerileme görüldü.

10 İLDEKİ DURUM

TCMB, 2025 yılı 4. çeyreğine ilişkin ortalama metrekare fiyatlarını da duyurdu. Buna göre ülke genelinde ve fiyatların en yüksek olduğu 10 ilde tablo şöyle oldu:

Ülke genelinde ortalama metrekare fiyatı 45 bin 457 liraya çıktı. Böylece 100 metrekare evin ortalama fiyatı 4 milyon 545 bin 700 lira oldu. Ülke genelinde 2024 4. çeyrekte ortalama metrekare fiyatı 36 bin 61 lira, 2023 4. çeyrekte ise 30 bin 943 liraydı.

İstanbul'da metrekare fiyatı 74 bin 153 liraya yükseldi ve 100 metrekare evin ortalama fiyatı 7 milyon 415 bin 300 lira oldu. Megakentte 2024 4. çeyrekte metrekare fiyatı 55 bin 503 lira, 2023 4. çeyrekte ise 48 bin 898 liraydı.

EN PAHALI MUĞLA

İzmir'de ise ortalama metrekare fiyatının 49 bin 584 liraya ulaşması ile 100 metrekare için hesaplanan ortalama fiyat 4 milyon 958 bin 400 liraya çıktı.

Fiyat artışında zirvede olan Ankara'da ortalama metrekare fiyatı 41 bin 274 lira. Başkentte 100 metrekare evin ortalama değeri 4 milyon 127 bin 400 lira. 2024'ün aynı döneminde metrekare fiyatı 29 bin 764 lira, 2023'te 23 bin 466 liraydı.

Fiyat artış hızı düşse de ortalama metrekare fiyatının en yüksek olduğu il Muğla. 2025 4. çeyrek itibarıyla Muğla'da ortalama metrekare fiyatı 76 bin 698 lira oldu. 100 metrekare ev için ortalama fiyat 7 milyon 669 bin 800 liraya çıktı.

Üç büyük il ve Muğla dışında fiyatların en yüksek olduğu illere bakarsak; Antalya'da ortalama metrekare fiyatı 50 bin 379 liraya, Çanakkale'de 47 bin 222 liraya, Aydın'da 44 bin 319 liraya, Balıkesir'de 42 bin 755 liraya, Edirne'de 41 bin 204 liraya, Bartın'da 40 bin 323 liraya ulaştı.

İŞTE İL İL FİYAT ARTIŞI

Bölgelere göre fiyat artışı şöyle: (Yıllık / %)

Ankara: 34.9

Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat: 33.1

Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş: 31.5

Kilis, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak: 31.4

İzmir: 30.8

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır: 30.4

Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Tokat: 29.2

Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce: 29.2

Adana, Mersin,: 28.9

İstanbul: 28.5

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon: 28

Bursa, Eskişehir, Bilecik: 28

Balıkesir, Çanakkale: 27.5

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak: 27.3

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye: 27

Aydın, Denizli, Muğla: 25.4

Antalya, Burdur, Isparta: 24.2

Konya, Karaman: 23

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ: 22.1