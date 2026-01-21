Davos için yola çıkmıştı. Trump'ın uçağında elektrik arızası

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Donald Trump'ın başkanlık uçağı Air Force One'ın kalkışının ardından küçük bir elektrik arızası tespit edildi.

Aşırı ihtiyat gereği uçağın dönüşe geçtiği ve başka uçağa binileceği açıklandı.

ABD Başkanı Trump Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılmak üzere başkanlık uçağı ile yola çıkmıştı.

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin nasıl geçtiği sorusuna, "Çok iyi bir telefon görüşmesiydi." yanıtını verdi.