Davos için yola çıkmıştı. Trump'ın uçağında elektrik arızası
Davos zirvesine katılmak için yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı arıza nedeniyle ABD'ye geri dönüyor.
Haber Giriş : 21 Ocak 2026 07:12, Son Güncelleme : 21 Ocak 2026 07:13
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Donald Trump'ın başkanlık uçağı Air Force One'ın kalkışının ardından küçük bir elektrik arızası tespit edildi.
Aşırı ihtiyat gereği uçağın dönüşe geçtiği ve başka uçağa binileceği açıklandı.
ABD Başkanı Trump Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılmak üzere başkanlık uçağı ile yola çıkmıştı.
Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin nasıl geçtiği sorusuna, "Çok iyi bir telefon görüşmesiydi." yanıtını verdi.