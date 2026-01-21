Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Sponsorlu İçerik
TÜGVA, Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz işlemi uyguladı

Önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜGVA davası kapsamında gayrimenkullerine haciz işlemi uygulandı; avukatların itirazı üzerine işlem durduruldu.

Haber Giriş : 21 Ocak 2026 14:43, Son Güncelleme : 21 Ocak 2026 16:02
TÜGVA, Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz işlemi uyguladı

CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gayrimenkullerine haciz geldi.

Haciz işlemi TÜGVA'nın açtığı tazminat davasında, faizle birlikte toplam tutarın 70 bin TL'yi aştığı ve yaklaşık 10 bin TL eksik ödeme kaldığı gerekçesiyle gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatları haciz kararına itiraz etti, işlem durduruldu.

Kılıçdaroğlu'nun TÜGVA hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle açılan tazminat davasında, yerel mahkeme 30 bin TL tazminata hükmetmiş, Kılıçdaroğlu kararı istinafa taşımıştı.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kemal Kılıçdaroğlu, TÜGVA'ya (Türkiye Gençlik Vakfı) yönelik "torpille kadrolaşma" iddialarını hatırlatarak bürokratlara "kanun dışı emirlere" uymamaları için çağrı yapmış, sosyal medya hesabından "Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum; halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum" iletisiyle dört dakikalık bir video paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu, "Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız" demişti.

"Şahıs, vakıf süsü verdiği bir paralel yapıyla devleti zapturapt altına almaya çalışıyor"

Halka şahit olması çağrısında bulunan ve bürokratlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Unutmayın, Türkiye devletini, şahıs devletine dönüştürmüş bir kişi ve ailesi var. Bu şahsın ve ailesinin, kişisel çıkarlarına hizmet etmeye zorlanmış bir kısım devlet memurları var. Bazıları çok baskı altında. Unutulmamalıdır ki devlete değil, şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluğu var. TÜGVA rezaletini hep beraber izliyoruz. Lağım kokusu yine her yeri sardı. Şahıs ve ailesi vakıf süsü verdikleri bir paralel yapı ile devleti zapturapt altına almaya çalışıyor" ifadesini kullanmıştı.

