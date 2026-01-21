Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Serbest bölgelerden geçen yıl 12,4 milyar doları aşan ihracat yapıldı

Türkiye'nin üretim üslerinden serbest bölgelerin ticaret hacmi, geçen yıl 28 milyar 554 milyon dolar olurken ihracat tutarı 12,4 milyar doları aştı.

21 Ocak 2026
Serbest bölgelerden geçen yıl 12,4 milyar doları aşan ihracat yapıldı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 19 serbest ticaret bölgesi faaliyet gösteriyor.

Bu bölgelerde yatırımcı ve üreticilere birçok avantaj ve teşvik sunuluyor. İhracata ve yatırıma katkı sağlayan söz konusu bölgeler, vergi avantajı, yerli ve yabancı pazarlara erişim, stratejik avantajlar, kar transferi ve ucuz altyapı gibi birçok imkanı barındırıyor.

Serbest bölgelerde, yazılım, yat ve gemi inşası, gemi tamir ve bakımı, medikal aletler, otomotiv, hazır giyim, deri ve AR-GE faaliyetleri gibi sektörler öne çıkıyor.

İstihdama da katkı veren serbest bölgelerde, geçen yıl sonu itibarıyla çalışan sayısı 92 bin 386 oldu.

Serbest bölgelerin ihracatı artıyor

Serbest bölgelerin ticaret hacmi, 2024'te 27 milyar 691 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu ticaret hacmi, 2025'te yıllık bazda yüzde 3,1 artışla 28 milyar 554 milyon dolar oldu.

Bu bölgelerden yapılan ihracat da 2024'te 11 milyar 993 milyon dolar olarak hesaplandı. İhracat, 2025'te yıllık bazda yüzde 3,9 artışla 12 milyar 463 milyon doları buldu.

Böylece bölgelerin 28 milyar 554 milyon dolarlık ticaret hacminin yüzde 43,6'sını ihracatın oluşturduğu görüldü.

Yurt dışından yapılan alım da 8 milyar 779 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Serbest bölgeler, 2025'te 3 milyar 269 milyon dolarlık alım yaptığı yurt içine 4 milyar 43 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

