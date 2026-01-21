Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Beştepe'deki görüşme saat 16.00'da başlayacak.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Ocak 2026 12:21, Son Güncelleme : 21 Ocak 2026 12:36
Ankara'da bugün önemli bir görüşme yapılacak.
İki lider son olarak 9 Ocak günü bir araya gelmişti.
Bahçeli'nin Çankaya'daki konutunda yapılan görüşme 40 dakika sürmüştü.