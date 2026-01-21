TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı

Elektrikli araç pazarında rekabet kızışırken, Türkiye'nin otomobili Togg'dan stratejik bir hamle geldi. İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, markanın gelecek vizyonunu ve merakla beklenen "B Segmenti" (daha küçük ve ucuz) araç projesini açıkladı.

Mevcut T10X ve yakında yollara çıkacak olan sedan model T10F ile premium segmente hitap eden Togg, T6 modeli ile tabana yayılmayı hedefliyor.

"T6 HERKESİN RAHATÇA ULAŞABİLECEĞİ BİR ARAÇ"

Tosyalı'nın açıklamalarında en dikkat çeken bölüm, yeni modelin fiyat politikasına yönelik ipuçları oldu. 2027 yılında piyasaya sürülmesi planlanan T6 modeli için Tosyalı, "Herkesin rahatça ulaşabileceği yeni bir elektrikli araç" tanımını kullandı.

Bu açıklama, T6'nın mevcut modellere göre çok daha rekabetçi ve erişilebilir bir fiyat etiketiyle geleceğinin en net sinyali olarak yorumlandı.

GEMLİK FABRİKASINA YENİ ÜRETİM HATTI KURULUYOR

Togg, "uygun fiyatlı" modelin getireceği yüksek talep için üretim altyüsını da değiştiriyor. Şu anda aynı platform (altyapı) üzerinde üretilen T10X ve T10F modellerine ek olarak, T6'nın devreye girmesiyle Gemlik'teki tesise yeni bir üretim hattı eklenecek.

Tosyalı, üretim hedeflerini ise şöyle sıraladı:

2026 Hedefi: Yıllık 60.000 adet ve üzeri üretim.

2027 Hedefi: T6'nın da katkısıyla yıllık 100.000 adet üretim kapasitesi.

STRATEJİ DEĞİŞİYOR: KARLILIK İÇİN 'SÜRÜM' MODELİ

Otomotiv dünyasında karlılığa ulaşmanın yolu yüksek üretim hacminden geçiyor. Togg yönetimi, lüks segmentteki araçlarla marka imajını oturttuktan sonra, daha uygun fiyatlı T6 modeliyle üretim adetlerini artırıp "ölçek ekonomisine" geçmeyi planlıyor.