En düşük emekli maaşı görüşmeleri bugün başlıyor

TBMM Genel Kurulu, yasama çalışmalarını daha etkin yürütmek amacıyla gündem ve çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. AK Parti milletvekillerinin sunduğu önerge, MHP'nin desteğiyle Genel Kurul'da kabul edildi. Bu düzenleme ile bazı kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik öngören teklifin görüşmeleri öne alındı. Teklifin ilk gündem maddesi ise en düşük emekli aylığının artırılması oldu.

Trafik cezalarını artıran teklif maddeleri de gündemde

Planlamaya göre milletvekilleri, emekli maaşlarına ilişkin teklifin görüşmelerini bugünden başlayıp en geç yarın tamamlamayı amaçlıyor. TBMM'de ayrıca trafik cezalarını artıran ve Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklikler içeren diğer teklifin maddeleri de ele alınacak. Bu teklifin ilk 17 maddesi daha önceden kabul edilmişti. Maddelerin kalan kısmının ise 22 Ocak'ta tamamlanması hedefleniyor. Ancak görüşmeler bu tarihte biterse, Meclis kanun teklifleriyle ilgili çalışmalarına 23 Ocak'ta devam edecek.

TBMM'nin programında gelecek hafta ise Milli Parklar Kanunu'nu ve diğer bazı kanunları içeren yeni bir teklif de yer alıyor. Bu teklifle birlikte, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de düzenlemeler yapılması planlanıyor. Meclis, önümüzdeki günlerde yoğun bir yasama takvimiyle çalışmaya devam edecek.