Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde meydana gelen arazöz kazasında, orman işçisi Adem Nazım Demirel'in şehit olduğu olayda yaralananlardan biri olan Ali Tekerek, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu üzücü olay, bölgede büyük bir üzüntüye neden oldu. Ali Tekerek'in cenazesinin, ikindi namazının ardından Hasanbeyli ilçesi Karayiğit köyünde toprağa verileceği bildirildi. Diğer yaralıların ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Kazada Yaralananlar ve Son Durumları

Ali Aydın Kar

Gökhan Sefer

Suat Metin

Ahmet Kürşat İren

Bu kişilerden Ali Tekerek yaşamını yitirirken, diğer dört yaralının tedavileri sürmektedir.

Kazanın Detayları

Dün sabah saatlerinde yangın ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Adem Nazım Demirel (20) şehit olmuştu. Şehit olan Demirel'in cenazesi ise Düziçi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.