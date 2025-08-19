29 İlde Yabancı Öğrenciler Uyum Sınıfları Açılacak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda eğitimine devam eden yabancı öğrencilerin akademik dersleri takip edebilmeleri ve akranlarıyla iletişimlerini etkinleştirebilmeleri için gerekli olan Türkçe dil yeterliklerinin artırılması amacıyla 2014/21 sayılı Yabancılara Yönelik Eğitim - Öğretim Hizmetleri Genelgesi kapsamında uyum sınıfları açılarak yabancı öğrenciler bu sınıflara alınmıştır.

Uyum sınıfı uygulamaları ile ilgili Bakanlığımız tarafından yapılan saha araştırmaları sonucunda uyum sınıfı uygulamalarında değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda, uyum sınıflarıyla ilgili yapılacak iş ve işlemler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir.