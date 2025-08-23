Hakem Kurulu Memur Zamları İçin 10 Üye ile Toplandı

Hakem Kurulu, memur ve emekli zamları için 10 üye ile ilk toplantısını gerçekleştiriyor.

Memur ve memur emeklilerinin zam görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştı.

Memur-Sen Hakem Kurulu'na gitmemişti. Kamu İşveren Heyeti Hakem Kurulu'na başvuru yapmıştı.

Hakem Kurulu bugün 10 üye ile ilk toplantısını yapacak.

Kamu İşveren Heyeti 2026 için 11+7, 2027 için 4+4 ve taban aylığa 1000 TL zam teklifi yapmıştı.