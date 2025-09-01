İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye yükselen barajlardaki su seviyesi yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam etti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 39,98 olarak kayıtlara geçti.

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 35,39, Darlık'ta yüzde 52,71, Elmalı'da yüzde 59,43, Terkos'ta yüzde 45,08, Alibey'de yüzde 24,03, Büyükçekmece'de yüzde 41,52, Sazlıdere'de yüzde 37,68, Istrancalar'da yüzde 32,91, Kazandere'de yüzde 19,37, Pabuçdere'de yüzde 30,91 olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 347,01 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı, metrekare başına 337,54 kilogram oldu.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl şu ana kadar 409,78 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'da dün 3 milyon 498 bin metreküp su tüketimi yaşandı. Şehre verilen suyun 229 bin metreküpü regülatörlerden, 3 milyon 269 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi.

İSKİ istatistiklerine göre, 1 Eylül'de baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 68,61, 2016'da yüzde 52,54, 2017'de yüzde 62,38, 2018'de yüzde 61,71, 2019'da yüzde 58,67, 2020'de yüzde 46,88, 2021'de yüzde 57,74, 2022'de yüzde 58,06, 2023'te yüzde 28,97, 2024'te yüzde 45,79 ve 2025'te yüzde 39,98 olarak kaydedildi.

"Uzun süre yağış gerekiyor"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, son 10 yılda İstanbul'a su sağlayan barajların 1 Eylül'de yüzde 40'ın altına sadece 2023 yılında düştüğüne dikkati çekti.

Bugünkü oranın son 10 yıldaki en düşük ikinci seviye olduğuna dikkati çeken Toros, İstanbul'da günlük su tüketiminin yaz döneminde zaman zaman 3,5 milyon metreküpü geçtiğini vurguladı.

Prof. Dr. Toros, "Kentte haziran ve temmuz aylarının sıcak geçmesi nedeniyle hem buharlaşma oldu hem de suya olan ihtiyaç arttı. Son iki yıldır Marmara Bölgesi son derece kurak geçiyor. Dolayısıyla barajlardaki su seviyesi de hızla düşüyor. Kısa süreli yağışlar toprak sıcak olduğu için barajlara pek etki etmiyor, buharlaşıp gidiyor. Barajlara suyun gelmesi için peş peşe uzun süre yağış olması gerekiyor." diye konuştu.

Şu anda kentte yağış gözükmediğini belirten Toros, su sıkıntısı çekilmemesi için tasarruf seferberliğinin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Yüz yılın en kurak ikinci yazı

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise hiç yağmur yağmaması durumunda İstanbul'un yaklaşık 3 aylık suyunun kaldığını söyledi.

Kente mayıs ayından beri yaklaşık 3 aylık dönemde 14,4 kilogramlık yağış düştüğünü dile getiren Tek, Kandilli Rasathanesinin verilerine göre 100 yıllık süreçte bu rakamın altında sadece 2004 yılında 7 kilogramlık yağış olduğunun görüldüğünü belirtti.

"Bu yaz dönemi, son 100 yılda en az yağışın olduğu ikinci en kurak yaz oldu." ifadesini kullanan Tek, şunları kaydetti:

İstanbul'daki mevsimsel yağış tahminlerini paylaşan Tek, "Kentte eylül ayında etkili bir yağış gözükmüyor. Yağışlar, normal değerlerin altında gözüküyor. Aynı şekilde ekim ve kasım aylarında da normal değerlerin altında yağış gözüküyor. Aralık ve ocak ayında yağışlar normal ve normal üstü değerlerine dönmeye başlıyor. Yani İstanbulluları yine kuraklık bekliyor. Bunun için de suyla ilgili tasarruf tedbirlerinin uygulanması lazım. Tasarruf konusunda bilinçlendirmenin yapılması gerekiyor. İzmir ve Ankara su krizine girmeye başladı. İstanbul'un da su krizine girme olasılığı çok yüksek gözüküyor. Çünkü yağışlar önümüzdeki üç aylık dönemde yüksek seviyede gözükmüyor."