Saraçhane eylemlerine katıldıkları için tutuklanan 13 sanığa tahliye
Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan sanıkların yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu yargılanan 13 sanığın tahliyesine karar verdi.
