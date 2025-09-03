70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Sponsorlu İçerik
Sahte şeyhin 175 milyon liralık malvarlığına el konuldu

Diyarbakır'da kendisini şeyh olarak tanıtan şahsın 175 milyon liralık malvarlığı olduğu belirlendi. Şahıs ve ailesi hakkında 17 yıla kadar hapis talebi ile dava açıldı.

03 Eylül 2025 15:34
Diyarbakır'da yaklaşık 2 yıl önce kendini şeyh olarak tanıtan A.A. hakkında iki ayrı soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmada A.A.'nın dergah kurduğu, para karşılığı muska hazırladığı, özel müşterilerini ise başka bir semtte ağırladığı belirlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmaya delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verildi. Şahıs hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan yürütülen soruşturmaya da takipsizlik kararı verildi.

MASAK'tan gönderilen raporda hayatı boyunca bir iş yapmayan şahsın kendi ve akrabaları adına 175 milyon lira malvarlığı tespit edildi. Raporda, 2019-2023 yılları arasında A.A.'nın hesaplarında para giriş-çıkışı olduğu, nakit işlemler ve transferlerde önemli hareketlilik bulunduğu tespit edildi. Ayrıca A.A.'nın üzerine kayıtlı gayrimenkuller ve aracın yanı sıra, eşi ve çocuklarının da herhangi bir resmi geliri olmamasına rağmen ciddi mal varlıklarına sahip olduğu tespit edildi. İncelemede mal varlıklarının A.A.'nın akrabaları ve müritlerinin çocuklarının üzerine geçirdiği ortaya çıktı.

Başsavcılık bunun üzerine takipsizlik kararını kaldırdı. Şüpheli A.A. ile oğlu C.A. hakkında 17 yıla kadar, diğer 8 şüpheli hakkında ise suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşması Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

