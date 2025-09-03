Altın rekor kırmaya devam ediyor

Altın fiyatları, piyasadaki belirsizliklerin artması ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimine gideceğine dair güveninin güçlenmesiyle çarşamba günü de yükselişine devam etti.

Hafta başından bu yana üst üste rekorlar kıran altın fiyatları, rekor tazelemeye devam ediyor. Ons altın 3 bin 547 dolar ile rekor kırarken, gram altın ise 4 bin 695 lira ile rekor tazeledi.

Fed faiz indirimi yapacak mı?

Trump, uzun süredir Fed'e faiz indirmesi için baskı yapıyor. CME Group'un FedWatch aracına göre piyasalar, 17 Eylül'de sona erecek Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine yüzde 92 ihtimal veriyor. Faizlerin düşük olduğu ortamda getirisi olmayan altın daha cazip hale geliyor.