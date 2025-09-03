16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aygar'ın 31 Ağustos'ta merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı'nda park halindeki otomobilde öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince olay günü gözaltına alınan cinayet zanlısı Hüseyin Arda Ş. ile yanındaki şüpheliler N.Ç. ve M.Z'nin işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.

- Olay

Toroslar ilçesinde Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında Hüseyin Arda Ş, N.Ç. ve M.Z. gözaltına alınmıştı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, zanlıların, araçta öldürülen Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, sonra da saat 23.50'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri belirlenmişti. Ekipler, derenin üst tarafındaki alanda yaptıkları incelemede kan izleri tespit etmişti. Şüphelilerden Hüseyin Arda Ş'nin, asker eğlencesi dönüşünde araçta "şaka amaçlı" doğrulttuğu ruhsatsız tabancanın kazara ateş alması sonucu Aygar'ın vurulduğunu öne sürdüğü öğrenilmişti.

Aygar'ın cenazesi, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.