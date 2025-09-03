Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esecek. Hava sıcaklıkları ise iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar beklenen bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara

Çanakkale: 33°C, az bulutlu ve açık

Edirne: 36°C, az bulutlu ve açık

İstanbul: 30°C, az bulutlu ve açık

30°C, az bulutlu ve açık Kırklareli: 33°C, az bulutlu ve açık

Ege

Afyonkarahisar: 30°C, az bulutlu ve açık

Denizli: 36°C, az bulutlu ve açık

İzmir: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık Muğla: 37°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz

Adana: 34°C, parçalı ve az bulutlu

Antalya: 32°C, az bulutlu ve açık

Burdur: 35°C, az bulutlu ve açık

Hatay: 31°C, parçalı ve az bulutlu, kıyıları yerel sağanak yağışlı

İç Anadolu

Ankara: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Konya: 30°C, az bulutlu ve açık

Nevşehir: 28°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz

Bolu: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Düzce: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Sinop: 30°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Zonguldak: 26°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya: 32°C, parçalı ve çok bulutlu

Artvin: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli yağışlı

Samsun: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Trabzon: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Erzurum: 28°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Kars: 29°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Malatya: 35°C, parçalı ve az bulutlu

Van: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu