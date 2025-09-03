Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Ankara Valiliği'nden vatandaşları tedirgin eden kokuyla ilgili açıklama

Ankara Valiliği tarafından, Ankara genelinde oluşan yoğun duman ve is kokusunun Kastamonu'da devam eden orman yangından kaynaklandığını açıklandı.

Haber Giriş : 03 Eylül 2025 07:30
Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde İlimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/ Araç'ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgarlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup. İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

