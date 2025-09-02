Mali müşavir cinayetinde tutuklu sayısı 3'e yükseldi

Olay, 28 Ağustos'ta Bolvadin ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Çelik isimli şahıs sabah erken saatlerde evinden çıkarak iş yerine gitmek üzere aracına bindiği esnada Abdülselam B.'nin tabanca ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu iki bacağından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Çelik bir günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Zanlının ifadesinde cinayeti İstanbul'da bulunan bir iş adamının kendisine verdiği 500 bin TL karşılığında işlediği iddia edildi.

Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı Abdülselam B. ile irtibatlı olduğu belirlen M.Z. ile İ.Y.'yi de İstanbul'da gözaltına aldı. Şahıslar işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Abdülselam B.'nin cinayeti işlemeden önce ilçede keşif yaptığı, iki gün FETÖ'den dolayı el konulan ve atıl vaziyette olan eski okul binasında kaldığı tespit edildi.